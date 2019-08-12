Протесты в Москве: Росгвардия открещивается от бойца, который ударил женщину в живот

12 августа, 2019, 17:45

Росгвардия отрицает принадлежность к своему ведомству сотрудника, который ударил в живот женщину при задержании после акции в Москве в субботу, 10 августа

Об этом сообщает издание "Говорит Москва".

"Сотрудники, зафиксированные на видеоролике, не относятся к подразделениям Росгвардии", - говорится в сообщении представителей военного формирования РФ.

Пострадавшую девушку зовут Дарья Сосновская. На видео двое сотрудников правоохранительных органов ведут девушку, в какой-то момент один из них бьет ее в живот.

Напомним, в Москве третью неделю подряд происходили акции протеста. 10 августа на улицы вышли около 50 тыс. митингующих .

Задерживали даже людей с инвалидностью.