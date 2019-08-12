Протесты в Москве: Росгвардия открещивается от бойца, который ударил женщину в живот
12 августа, 2019, 17:45
Росгвардия отрицает принадлежность к своему ведомству сотрудника, который ударил в живот женщину при задержании после акции в Москве в субботу, 10 августа
Об этом сообщает издание "Говорит Москва".
"Сотрудники, зафиксированные на видеоролике, не относятся к подразделениям Росгвардии", - говорится в сообщении представителей военного формирования РФ.
Пострадавшую девушку зовут Дарья Сосновская. На видео двое сотрудников правоохранительных органов ведут девушку, в какой-то момент один из них бьет ее в живот.
Напомним, в Москве третью неделю подряд происходили акции протеста. 10 августа на улицы вышли около 50 тыс. митингующих .
Задерживали даже людей с инвалидностью.
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