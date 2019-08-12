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Espreso.tvОбществоПравительство хочет вернуть себе право назначать и увольнять главу Нафтогаза

Правительство хочет вернуть себе право назначать и увольнять главу Нафтогаза


фото: РБК-Україна
Верховный суд принял к рассмотрению кассационную жалобу Кабинета министров на решение судов предыдущих инстанций, которые лишили правительство права назначать и увольнять главу и членов правления НАК Нафтогаз Украины в обход наблюдательного совета

Об этом свидетельствует решение суда от 29 июля 2019 года.

"Открыть кассационное производство по кассационной жалобе Кабинета Министров Украины на решение Окружного административного суда и постановление Шестого апелляционного административного суда Киева об обеспечении иска по делу № 640/7955/19", - говорится в тексте решения суда.

Напомним, речь идет о постановлении Кабмина №226 от 6 марта 2019 года.

 
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