Правительство хочет вернуть себе право назначать и увольнять главу Нафтогаза

12 августа, 2019, 22:22

Верховный суд принял к рассмотрению кассационную жалобу Кабинета министров на решение судов предыдущих инстанций, которые лишили правительство права назначать и увольнять главу и членов правления НАК Нафтогаз Украины в обход наблюдательного совета

Об этом свидетельствует решение суда от 29 июля 2019 года.

"Открыть кассационное производство по кассационной жалобе Кабинета Министров Украины на решение Окружного административного суда и постановление Шестого апелляционного административного суда Киева об обеспечении иска по делу № 640/7955/19", - говорится в тексте решения суда.

Напомним, речь идет о постановлении Кабмина №226 от 6 марта 2019 года.