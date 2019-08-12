После 18-летней войны в Афганистане США и "Талибан" завершили переговоры о мире

"(Переговоры, - ред.) были длинными и полезными, обе стороны решили проконсультироваться со своими лидерами и старшими по званию по поводу дальнейших шагов", - сказал представитель группировки Забинулла Муджагид.

Американская сторона не прокомментировала завершение переговоров.

В то же время спецпредставитель США в Афганистане Залмай Халилзад написал в Twitter по случаю мусульманского праздника Ид аль-Адха (Праздник жертвоприношения): "Я надеюсь, что это последний Праздник жертвоприношения, который Афганистан встречает в войне".

Известно немного деталей договоренностей, но соглашение между США и талибами будет охватывать вывод иностранных сил из Афганистана в обмен на гарантии талибов, что страна не станет убежищем для других экстремистских групп.

Талибы до этого отказывались вести переговоры с поддерживаемым Западом правительством в Кабуле, называя его "марионеточным режимом".

Как сообщалось, 6 августа боевики "Талибана" назвали "фальшивыми" запланированные на 28 сентября президентские выборы в Афганистане. Они предупредили афганцев от участия в предвыборных кампаниях, заявив, что такие собрания станут мишенями для нападений.