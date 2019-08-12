Популярный англоязычный блогер пояснил на видео разницу между украинским и русским языками

12 августа, 2019, 07:59

Ложное представление о сходстве языков вызвано тем, что русский широко распространен в Украине. И хотя украинцы в основном знают оба языка, они очень отличаются

Об этом рассказал с подробным толкованием на своем канале в YouTube Langfocus популярный блогер-лингвист Поль Йоргенсен.

Автор отмечает: ложное представление о том, что языки почти одинаковые, могло появиться благодаря тому, что русский широко распространен в Украине. И хотя украинцы в основном знают оба языка, они очень отличаются.

Йоргенсен констатирует, что в Украине также распространен суржик, который может стирать различия между двумя языками.

"Однако, несмотря на иногда неверное разграничение между двумя языками, литературный украинский и литературный русский - бесспорно разные, как и повседневная речь двух народов", - замечает блогер.

Он объясняет историческое происхождение славянских языков от древнего языка Киевской Руси и отмечает, что дальнейшая история монгольских воздействий на русский и влияние Великого княжества Литовского на украинский и белорусский определила их различные траектории развития.

"Посмотрим на лексику: русский и украинский лексически родственны на 62%. Меня лично удивило, насколько мала эта цифра. Ведь лексическое родство с польским, словацким и белорусским языками у украинского выше, чем с русским", - поясняет автор.

Так, украинский имеет 70% однокоренных слов с польским, 66% со словацким и 84% лексического родства с белорусским.

В течение 17 минут Йоргенсен на конкретных примерах объясняет лексические, фонетические, грамматические родства и различия между украинским и русским языками.

В частности, он указывает на отличительные лексемы, наличие в украинском языке глагольной формы сложного будущего времени и давнего времени, которых нет в русском, и тому подобное.

"Я убежден: сегодня вы увидели, что русский и украинский - очень тесно связанные языки, которые имеют много сродностей, однако и много различий. Некоторые из них незначительны, а некоторые - существенны", - заключает Йоргенсен.