Перевести все в доллар: на сайте президента появилась петиция с требованием заменить гривну на доллар
Инициатор идеи разместил свой документ 7 августа, под №22 / 068866-эп , свидетельствуют данные сайта главы государства.
"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины, просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривню на более стабильную - доллар США", - написал в своем обращении к Зеленскому автор идеи.
Он также отмечает необходимость проведения пересчета цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также взносов граждан.
Напомним, что согласно закону "Об обращении граждан", чтобы быть рассмотренной, электронная петиция, адресованная Президенту, парламенту или правительству, имеет набрать не менее 25 тыс. подписей граждан в течение не более чем 3 месяцев со дня его опубликования.
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