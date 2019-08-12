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Espreso.tvОбществоПеревести все в доллар: на сайте президента появилась петиция с требованием заменить гривну на доллар

Перевести все в доллар: на сайте президента появилась петиция с требованием заменить гривну на доллар

На сайте интернет-представительства Президента Украины Владимира Зеленского зарегистрирована петиция с требованием сделать доллар национальной валютой Украины

Инициатор идеи разместил свой документ 7 августа, под №22 / 068866-эп , свидетельствуют данные сайта главы государства.

"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины, просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривню на более стабильную - доллар США", - написал в своем обращении к Зеленскому автор идеи.

Он также отмечает необходимость проведения пересчета цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также взносов граждан.

Напомним, что согласно закону "Об обращении граждан", чтобы быть рассмотренной, электронная петиция, адресованная Президенту, парламенту или правительству, имеет набрать не менее 25 тыс. подписей граждан в течение не более чем 3 месяцев со дня его опубликования.

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