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Espreso.tvМирПентагон начал тестировать эскадроны дронов. Видео

Пентагон начал тестировать эскадроны дронов. Видео

Агентство передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США проводит тесты с эскадронами автономных дронов и наземными роботами, которые могли бы помочь американской армии во время военных миссий
Об этом сообщает The Verge.

"DARPA экспериментирует использование группы автономных дронов и наземных роботов, которые могли бы помочь в военных миссиях", - говорится в сообщении.

В Агентстве надеются впоследствии задействовать до 250 беспилотников одновременно.

Как сообщает The Verge, тесты в июне были уже вторыми из шести запланированных.

В ведомстве также планируют проводить более сложные тесты с дронами в течение следующих нескольких лет.

Отмечается, что использование автономных дронов поможет американским военным получать разведывательную информацию о местности, в которой находится противник, в частности, в городской, где трудно что-то разглядеть на дальнем расстоянии.

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