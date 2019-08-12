Пентагон начал тестировать эскадроны дронов. Видео
12 августа, 2019, 11:10
Агентство передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA) Минобороны США проводит тесты с эскадронами автономных дронов и наземными роботами, которые могли бы помочь американской армии во время военных миссий
Об этом сообщает The Verge.
"DARPA экспериментирует использование группы автономных дронов и наземных роботов, которые могли бы помочь в военных миссиях", - говорится в сообщении.
В Агентстве надеются впоследствии задействовать до 250 беспилотников одновременно.
Как сообщает The Verge, тесты в июне были уже вторыми из шести запланированных.
В ведомстве также планируют проводить более сложные тесты с дронами в течение следующих нескольких лет.
Отмечается, что использование автономных дронов поможет американским военным получать разведывательную информацию о местности, в которой находится противник, в частности, в городской, где трудно что-то разглядеть на дальнем расстоянии.
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