Пентагон начал тестировать эскадроны дронов. Видео

"DARPA экспериментирует использование группы автономных дронов и наземных роботов, которые могли бы помочь в военных миссиях", - говорится в сообщении.

В Агентстве надеются впоследствии задействовать до 250 беспилотников одновременно.

Как сообщает The Verge, тесты в июне были уже вторыми из шести запланированных.

В ведомстве также планируют проводить более сложные тесты с дронами в течение следующих нескольких лет.

Отмечается, что использование автономных дронов поможет американским военным получать разведывательную информацию о местности, в которой находится противник, в частности, в городской, где трудно что-то разглядеть на дальнем расстоянии.