Партия Медведчука претендует в новой Раде на комитеты по свободе слова, регламента и бюджета
Об этом сообщается на сайте политсилы "Оппозиционная платформа - За жизнь".
"Мы считаем принципиально важным создание двух новых комитетов: Комитета по вопросам комплексного решения проблем Донецкой и Луганской областей и Комитета по вопросам семьи, молодежной политики и спорта", - говорится в заявлении политсилы.
В партии добавили, что "главной функцией оппозиции всегда был контроль за деятельностью власти и недопущением нарушений демократических стандартов правового государства. Для этого оппозиция должна возглавить комитеты, к ведению которых относится свобода слова и деятельность СМИ, защита прав человека, регламентные процедуры парламента и контроль за расходованием средств государственного бюджета ".
Заметим, что такое распределение комитетов основывается на подсчетах партией результатов голосования на парламентских выборах. "Слуге народа" отходит 14 позиций глав, заместителей и секретарей комитетов, а "Оппозиционной платформе" - 3 соответствующие должности.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-