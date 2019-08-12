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Espreso.tvОбществоПартия Медведчука претендует в новой Раде на комитеты по свободе слова, регламента и бюджета

Партия Медведчука претендует в новой Раде на комитеты по свободе слова, регламента и бюджета

"Оппозиционная платформа - За жизнь" предложила создать два новых комитета - по решению проблем Донбасса и по вопросам семьи и возглавить три - по свободе слова, регламенту Верховной Рады и защите прав человека

Об этом сообщается на сайте политсилы "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Мы считаем принципиально важным создание двух новых комитетов: Комитета по вопросам комплексного решения проблем Донецкой и Луганской областей и Комитета по вопросам семьи, молодежной политики и спорта", - говорится в заявлении политсилы.

В партии добавили, что "главной функцией оппозиции всегда был контроль за деятельностью власти и недопущением нарушений демократических стандартов правового государства. Для этого оппозиция должна возглавить комитеты, к ведению которых относится свобода слова и деятельность СМИ, защита прав человека, регламентные процедуры парламента и контроль за расходованием средств государственного бюджета ".

Заметим, что такое распределение комитетов основывается на подсчетах партией результатов голосования на парламентских выборах. "Слуге народа" отходит 14 позиций глав, заместителей и секретарей комитетов, а "Оппозиционной платформе" - 3 соответствующие должности.

 

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