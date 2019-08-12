Открытым на 3 дня в честь добрососедства пешеходным КПП в Польшу воспользовались 1600 человек: большинство - поляки

12 августа, 2019, 18:15

Временный пешеходно-велосипедный переход "Лубня - Волосате", который действовал с 8 по 10 августа на украинско-польской границе в Закарпатье, пересекли более 1600 граждан различных стран

Об этом сообщает пресс служба Закарпатской областной госадминистрации.

В ОГА отметили, что граждан Польши среди путешественников было вдвое больше, чем граждан Украины. Первые 505 раз заходили в Украину и 482 раза возвращались домой. Украинцы же пересекали границу 297 и 284 раза.

Кроме того, среди тех, кто пересекал границу во временном пункте пропуска "Лубня - Волосате" были граждане Германии, США, Чехии, Словакии, Италии, Норвегии, России, Швеции, Румынии и Венгрии.