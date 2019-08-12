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Espreso.tvОбществоОтказ из-за бедности: администрация Трампа ужесточает правила получения виз и грин-карт

Отказ из-за бедности: администрация Трампа ужесточает правила получения виз и грин-карт

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа добавила новое правило, согласно которому иммигрантам могут отказать в визе или постоянном виде на жительство из-за того, что они слишком бедны

Об этом сообщает NBC News.

Согласно сообщению, мигрантов, подающих заявление на смену иммиграционного статуса (например, грин-карты), и просителей американской визы обяжут доказать, что им вряд ли когда-нибудь понадобится государственная помощь, а также могут отказать мигрантам, которые получали выплаты от государства.

Новые ограничения распространяются на талоны на продукты питания, программу медицинской помощи бедным Medicaid и другие виды помощи, финансируемые налогоплательщиками.

Новые правила вступят в силу в октябре 2019 года. Под него подпадут мигранты, которые один раз или больше получали социальные выплаты в течение 12 месяцев за последние три года.

По оценке властей США, федеральные правительства и правительства штатов будут экономить примерно $ 2,47 млрд ежегодно, поскольку иммигранты и их семьи будут отказываться от государственных социальных выплат.

 
 
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