ОПУ "отфутболил" депутатский запрос о конкурсе на руководителя Одесской области, посоветовав читать Facebook Зеленского

12 августа, 2019, 17:03

Офис президента предоставил непонятный ответ на запрос депутата Ирины Ковалиш, в котором она просила уточнить условия конкурса на должность главы Одесской ОГА, сроки его проведения и критерии

Об этом сообщает "Думская".

Депутат одесского облсовета Ирина Ковалиш направила в Офис президента запрос с вопросами об условиях конкурса на должность главы Одесской областной государственной администрации, сроков его проведения и критериев, по которым отбираются кандидаты.

В официальном ответе значится, что конкурс проводится в Facebook.

"26 июля 2019 года на своей странице в Facebook президент Украины Владимир Зеленский обратился к общественности Одесской области с предложением избрать главу Одесской областной государственной администрации из пяти предложенных им кандидатур", - говорится в официальном ответе.

Никакие детали в письме не сообщаются.