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Espreso.tvОбществоОПУ "отфутболил" депутатский запрос о конкурсе на руководителя Одесской области, посоветовав читать Facebook Зеленского

ОПУ "отфутболил" депутатский запрос о конкурсе на руководителя Одесской области, посоветовав читать Facebook Зеленского

Офис президента предоставил непонятный ответ на запрос депутата Ирины Ковалиш, в котором она просила уточнить условия конкурса на должность главы Одесской ОГА, сроки его проведения и критерии

Об этом сообщает "Думская".

Депутат одесского облсовета Ирина Ковалиш направила в Офис президента запрос с вопросами об условиях конкурса на должность главы Одесской областной государственной администрации, сроков его проведения и критериев, по которым отбираются кандидаты.

В официальном ответе значится, что конкурс проводится в Facebook.

"26 июля 2019 года на своей странице в Facebook президент Украины Владимир Зеленский обратился к общественности Одесской области с предложением избрать главу Одесской областной государственной администрации из пяти предложенных им кандидатур", - говорится в официальном ответе.

Никакие детали в письме не сообщаются.

  • 26 июля в Facebook президент предложил на рассмотрение общественности кандидатов на должность главы Одесской ОГА. Впрочем никакого голосования на странице нет, и о том, когда именно подведут итоги этого конкурса, тоже речь не идет.
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