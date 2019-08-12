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Espreso.tvОбществоОккупанты в ОРДЛО распространяют ложь о "подготовке наступления" Объединенными силами

Оккупанты в ОРДЛО распространяют ложь о "подготовке наступления" Объединенными силами

Российские наемники на оккупированных территориях Донбасса распространяют провокационные ложные сообщения о деятельности Вооруженных сил Украины

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, захватчики активизировали меры по формированию антиукраинских настроений среди населения на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областей. В частности оккупанты увеличили количество фейковых сообщений о якобы подготовке подразделений Объединенных сил к наступательной операции.

Таким образом террористы пытаются оправдывать собственные нарушения режима прекращения огня и проведения внеплановых мобилизационных тренировок. Антиукраинскую пропаганду оккупанты распространяют через подконтрольные медиаресурсы.

В то же время в подразделениях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов ВС России в постоянной боеготовности держат очередные бронегруппы, командование которых разрабатывает новые маршруты выдвижения для поддержки передовых подразделений.

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