Объявлена программа Шестого Всеукраинского фестиваля "ШЕ.FEST"
Ведущими сцены уже традиционно станут Юрий Шивала и Александр Высоцкий.
Для посетителей фестиваля днем и ночью будут работать 10 локаций. На просветительской поляне в течение двух дней с 12:00 до 18:00 состоятся гутирки с известным сказочником Сашком Лирником, Василием Шкляром, Богданом Бенюком, музыкальные выступления групп «Солнце в кармане», «Джулай 8», лекции, поэтический Ше.Батл, благотворительный Ше.Аукцион, презентация книги и фильма «Тарас. Возвращение» и многое другое.
Театральная сцена предлагает зрителям спектакля «Сон. Комедия» творческой мастерской «Театр у кошику» (режиссер Ирина Волицкая., Г. Львов) и «Гайдамаки» Николаевского академического художественного драматического театра (режиссер Евгений Олейник., Г. Николаев).
На ночной акустике планируется романтическая атмосфера с поэзией, чаем, гирляндами и качественными украинскими группами, среди которых PIANO, Мэлори и Galileo.
На Детской поляне состоится показательное выступление от детской студии казацких боевых искусств, мастер-классы по детскому рисунку, владение саблей и копьем, художественные мастер-классы и тому подобное.
Также участников фестиваля ждут экскурсии, мастер-классы по хенд-мейду, выставка народных мастеров и художников. Каждый желающий сможет стать земляком Шевченко на два дня, поселившись на территории палаточного городка в Моринцах.
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