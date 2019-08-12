Объявлена программа Шестого Всеукраинского фестиваля "ШЕ.FEST"

12 августа, 2019, 14:14

17-18 августа 2019 г. на родине Тараса Шевченко, в селе Моринцы Звенигородского района Черкасской области уже шестой раз состоится музыкальный благотворительный фестиваль "Ше.Fest". В этом году участниками музыкальной сцены фестиваля будут известные группы Тартак, KARNA, ВИЙ, Go-A, САД, ШПИЛЯСТІ КОБЗАРІ и другие.

Ведущими сцены уже традиционно станут Юрий Шивала и Александр Высоцкий.

Для посетителей фестиваля днем ​​и ночью будут работать 10 локаций. На просветительской поляне в течение двух дней с 12:00 до 18:00 состоятся гутирки с известным сказочником Сашком Лирником, Василием Шкляром, Богданом Бенюком, музыкальные выступления групп «Солнце в кармане», «Джулай 8», лекции, поэтический Ше.Батл, благотворительный Ше.Аукцион, презентация книги и фильма «Тарас. Возвращение» и многое другое.

Театральная сцена предлагает зрителям спектакля «Сон. Комедия» творческой мастерской «Театр у кошику» (режиссер Ирина Волицкая., Г. Львов) и «Гайдамаки» Николаевского академического художественного драматического театра (режиссер Евгений Олейник., Г. Николаев).

На ночной акустике планируется романтическая атмосфера с поэзией, чаем, гирляндами и качественными украинскими группами, среди которых PIANO, Мэлори и Galileo.

На Детской поляне состоится показательное выступление от детской студии казацких боевых искусств, мастер-классы по детскому рисунку, владение саблей и копьем, художественные мастер-классы и тому подобное.

Также участников фестиваля ждут экскурсии, мастер-классы по хенд-мейду, выставка народных мастеров и художников. Каждый желающий сможет стать земляком Шевченко на два дня, поселившись на территории палаточного городка в Моринцах.