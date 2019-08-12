ОБСЕ наказало россиянина-члена миссии, который желал смерти "укропам"
12 августа, 2019, 21:10
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что "приняла меры" в отношении члена миссии, гражданина России Николая Алексеева, который агрессивно высказывался в адрес Украины в социальных сетях
Об этом сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ, передает Радио Свобода.
"Относительно заявлений в отношении одного из наблюдателей СММ ОБСЕ сообщаем, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ приняла соответствующие меры", - говорится в ответе.
Никаких других подробностей представительство ОБСЕ не указало.
Кроме того, ожидается ответ от СБУ и МИД в отношении члена миссии ОБСЕ Алексеева.
- 9 августа телеканал "1 + 1" обнародовал материал о члене Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, гражданина России Николая Алексеева, который продемонстрировал в соцсетях свою антиукраинскую, агрессивную позицию и поддерживал сторону российских гибридных сил на Донбассе.
Читайте также
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
-
-