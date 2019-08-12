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Espreso.tvОбществоОБСЕ наказало россиянина-члена миссии, который желал смерти "укропам"

ОБСЕ наказало россиянина-члена миссии, который желал смерти "укропам"

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что "приняла меры" в отношении члена миссии, гражданина России Николая Алексеева, который агрессивно высказывался в адрес Украины в социальных сетях

Об этом сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ, передает Радио Свобода.

"Относительно заявлений в отношении одного из наблюдателей СММ ОБСЕ сообщаем, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ приняла соответствующие меры", - говорится в ответе.

Никаких других подробностей представительство ОБСЕ не указало.

Кроме того, ожидается ответ от СБУ и МИД в отношении члена миссии ОБСЕ Алексеева.

  • 9 августа телеканал "1 + 1" обнародовал материал о члене Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, гражданина России Николая Алексеева, который продемонстрировал в соцсетях свою антиукраинскую, агрессивную позицию и поддерживал сторону российских гибридных сил на Донбассе.
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