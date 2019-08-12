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Espreso.tvОбществоНе доел - плати: в чешском ресторане начали штрафовать за объедки

Не доел - плати: в чешском ресторане начали штрафовать за объедки

Ресторан в чешском городке Добромержице, где работает шведский стол, начал штрафовать клиентов за недоеденные блюда

Об этом сообщает Vinegret.cz.

"Шведский стол в ресторане работает только в обед. Выбор блюд небогат - несколько видов мяса и гарниров. Посетители платят 97 крон за вход, а дальше могут есть все что угодно в неограниченном количестве. После трапезы тарелку надо отнести на кухню, и, если на ней что-то останется, гостя попросят доплатить 50 крон ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правила заведения размещены на входе в ресторан, а также в зале ресторана.

Поэтому, чешская торговая инспекция не нашла в этой практике ничего противозаконного. Там отметили, что ресторан обязан доступно проинформировать потребителей о действующих правилах. Поскольку это было сделано, претензий у проверочного органа быть не может.

Кроме того, в инспекции отметили, что если клиент откажется платить штраф за недоеденную пищу, то ресторан может добиваться выплаты единственным путем - через суд.

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