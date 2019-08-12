//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Киевщине произошло ДТП с микроавтобусом: двое погибших, 13 человек пострадали

На Киевщине произошло ДТП с микроавтобусом: двое погибших, 13 человек пострадали


фото: Київ Оперативний
Недалеко от поселка Глеваха Васильковского района Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля и микроавтобуса два человека погибли и 13 пострадали

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что 11 августа около 19:00 вблизи пгт Глеваха Васильковского района произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате ДТП погибли 2 человека да и пострадали 13 человек. Спасатели ГСЧС осуществляют деблокацию погибших.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 августа, 2019 понедельник

11 августа, 2019 воскресенье

больше новостей

12 августа, 2019 понедельник

11 августа, 2019 воскресенье

10 августа, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать