На Киевщине произошло ДТП с микроавтобусом: двое погибших, 13 человек пострадали
12 августа, 2019, 07:19
Недалеко от поселка Глеваха Васильковского района Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля и микроавтобуса два человека погибли и 13 пострадали
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Сообщается, что 11 августа около 19:00 вблизи пгт Глеваха Васильковского района произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате ДТП погибли 2 человека да и пострадали 13 человек. Спасатели ГСЧС осуществляют деблокацию погибших.
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