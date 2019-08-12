На 10 улицах Голосеевского района Киева перекроют движение на 10 месяцев
12 августа, 2019, 09:44
В Голосеевском районе с 12 августа временно ограничат движение авто на десяти улицах
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В частности, с 12 августа движение ограничат на улицах:
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Конотопской
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Голосеевской
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Олега Кошевого
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Цимбалов Яр
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Уральской
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Снайперской
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Добрый Путь
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Стрелковой
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переулке Владислава Зарембы
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Максима Рыльского
На этом участке будут снимать дорожное покрытие и тротуары в связи с реконструкцией трансформаторной подстанции. Ее общая длина достигает 10 километров.
Работы будут выполняться с 12 августа 2019 г. до 30 июня 2020 года. На улицах организуют новую схему организации дорожного движения.
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