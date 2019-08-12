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Espreso.tvОбществоНа 10 улицах Голосеевского района Киева перекроют движение на 10 месяцев

На 10 улицах Голосеевского района Киева перекроют движение на 10 месяцев

В Голосеевском районе с 12 августа временно ограничат движение авто на десяти улицах

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, с 12 августа движение ограничат на улицах:

  • Конотопской

  • Голосеевской

  • Олега Кошевого

  • Цимбалов Яр

  • Уральской

  • Снайперской

  • Добрый Путь

  • Стрелковой

  • переулке Владислава Зарембы

  • Максима Рыльского

На этом участке будут снимать дорожное покрытие и тротуары в связи с реконструкцией трансформаторной подстанции. Ее общая длина достигает 10 километров.

Работы будут выполняться с 12 августа 2019 г. до 30 июня 2020 года. На улицах организуют новую схему организации дорожного движения.

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