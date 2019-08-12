На 10 улицах Голосеевского района Киева перекроют движение на 10 месяцев

12 августа, 2019, 09:44

В Голосеевском районе с 12 августа временно ограничат движение авто на десяти улицах

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, с 12 августа движение ограничат на улицах:

Конотопской

Голосеевской

Олега Кошевого

Цимбалов Яр

Уральской

Снайперской

Добрый Путь

Стрелковой

переулке Владислава Зарембы

Максима Рыльского

На этом участке будут снимать дорожное покрытие и тротуары в связи с реконструкцией трансформаторной подстанции. Ее общая длина достигает 10 километров.

Работы будут выполняться с 12 августа 2019 г. до 30 июня 2020 года. На улицах организуют новую схему организации дорожного движения.