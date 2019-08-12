Кто-то подбросил: гипермаркет METRO объяснил продажу дневников с Украиной без Крыма и подвергся насмешкам

12 августа, 2019, 18:12

Сеть гипермаркетов METRO Cash & Carry Ukraine пояснила, откуда у них на полках появились дневники с картой Украины без Крыма

Об этом говорится в заявлении компании в Facebook.

Отмечается, что, якобы, дневник в магазин пронесло третье лицо и выставило на полку к другим дневникам.

"Службой безопасности компании "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" установлено, что этот дневник был принесен в ТЦ METRO извне третьим лицом и выставлен на полку к другим дневникам данного производителя. Через 30 минут после этого клиент приобрел данный дневник", - пояснили в гипермаркете.

Позже в комментариях появилась другая версия гипермаркета о том, что товар попал в зал из старых запасов:

"Проверив всю имеющуюся информацию еще раз, мы пришли к выводу, что дневник с некорректным изображением карты Украины попал в торговый зал случайно из старых запасов товара. Сейчас весь ассортимент товаров от данного поставщика проверяется во всех ТЦ METRO, как на полках, так на складах магазинов ".

В комментариях пользователи шутят, что можно любой товар с собой принести в магазин и тебе его продадут. Также украинцы удивляются, как можно пробить чек на товар, который, якобы, сняли с учета на складе.

Напомним, в июле издательство "Папирус" сообщил в Facebook, что из-за нарушения процедуры проверки дизайнов в тираж вышел дневник, на котором запечатлена не полная территория Украины. Затем они сообщили об этом поставщикам с запросом снять этот товар с продажи.