Корь: В МЗ призывают сделать прививку ребенку к началу учебного года
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.
Прививка - единственная надежная защита от кори, особенно если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости, говорится в заявлении МЗ.
"Временное падение заболевания корью летом происходит всегда в связи с уменьшением времени пребывания людей в больших коллективах. С началом учебного года заболевание снова растет, особенно среди детей, поэтому важно защитить себя и сделать прививку ребенку до начала обучения ", - заявили в министерстве.
По данным МЗ, в период с 28 декабря 2018 по 9 августа 2019-го корью заболели 57107 человек - 26910 взрослых и 30197 детей. В частности, 261 больной наблюдался в период с 28 июля в 9 августа.
В министерстве напомнили, что от осложнений кори умерли 18 человек.
Корь - заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть во время чихания, кашля или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинул помещение.
МЗ напоминает, что надежной защитой от кори является вакцинация, и информирует, что вакцины КПК (против кори, краснухи и паротита) есть в наличии, а прививки - бесплатные.
- Напомним, в Киеве от осложнений, вызванных вирусом кори, умерла трехмесячная девочка.
- От осложнений кори в этом году умерли 18 человек .
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