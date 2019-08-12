Корь: В МЗ призывают сделать прививку ребенку к началу учебного года

12 августа, 2019, 22:05

Министерство здравоохранения Украины призывает сделать прививки от кори детям к началу учебного года

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Прививка - единственная надежная защита от кори, особенно если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости, говорится в заявлении МЗ.

"Временное падение заболевания корью летом происходит всегда в связи с уменьшением времени пребывания людей в больших коллективах. С началом учебного года заболевание снова растет, особенно среди детей, поэтому важно защитить себя и сделать прививку ребенку до начала обучения ", - заявили в министерстве.

По данным МЗ, в период с 28 декабря 2018 по 9 августа 2019-го корью заболели 57107 человек - 26910 взрослых и 30197 детей. В частности, 261 больной наблюдался в период с 28 июля в 9 августа.

В министерстве напомнили, что от осложнений кори умерли 18 человек.

Корь - заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть во время чихания, кашля или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинул помещение.

МЗ напоминает, что надежной защитой от кори является вакцинация, и информирует, что вакцины КПК (против кори, краснухи и паротита) есть в наличии, а прививки - бесплатные.