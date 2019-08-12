Грузинский телеканал "Рустави-2" выставлен на продажу

12 августа, 2019, 18:04

Владелец грузинского телеканала "Рустави-2" бизнесмен Кибар Халваши решил продать его из-за накопленных бывшим руководством долгов

Об этом сообщает Коммерсантъ.

Халваши подчеркнул, что компания будет продана по правилу прозрачного конкурса тому, кто заплатит самую высокую цену.

"К сожалению, мои финансовые возможности недостаточны для того, чтобы вывести телекомпанию из глубокого финансового кризиса, поэтому я принял решение о продаже телекомпании и готов к переговорам с любым заинтересованным лицом", - отметил бизнесмен. При этом он добавил, что единственный, с кем не будет переговоров, - Михеил Саакашвили.

По данным бизнесмена, который вступил в права собственника грузинского телеканала в июле, долг Рустави-2 составляет 70 млн лари (более $ 24 млн), почти треть которого (27 млн лари) - задолженность перед государством.

Кибар Халваши подчеркнул, что компания находится в катастрофическом состоянии и "задолжала практически всем, начиная от водораспределительной компании и заканчивая американской компанией, которая проводит экзитполы".

Как сообщалось, после того, как Кибар Халваши выиграл дело у прежних владельцев телеканала в Европейском суде по правам человека, новым гендиректором телекомпании был назначен его адвокат Паата Салия вместо Ники Гварамии, известного своей непримиримой позицией по отношению к Москве.