Greenpeace: пожары в Сибири убили и заставили мигрировать более 10 тысяч животных

"Пожары в Сибири коснулись не только жителей соседних поселений и городов, но и животных, обитающих в тайге. На пройденных огнем территориях, по подсчетам экспертов Greenpeace, жили более 5500 соболей и 300 медведей, а также около 2700 диких северных оленей и 1500 лосей ", - говорится в сообщении.

Руководитель программы по особо охраняемых природных территориях Михаил Крейндлин считает, что, даже если не все животные погибли во время пожаров, им все равно пришлось оставить привычные территории, которые сейчас охвачены огнем.

Его мнение разделяет и доцент кафедры охотоведения и биоэкологии Иркутского государственного аграрного университета Александр Кондратов: "Часть животных - копытные и крупные хищники, как правило, успевают уйти от пожара. Погибает потомство хищных птиц и, возможно, дуплогнездники. Животные семейства куньих могут скрыться, но тогда они погибают от дыма. Те животные, которые выжили, все равно пострадают, потому что ущерб природной среде нанесен огромный, на ближайшие несколько лет оно полностью уничтожена. Речь идет не только о выгоревшей территории, но и о буферной зоне, которая образуется после пожара. Это означает, что на прилегающей территории в 1,5-2 км плотность животных все равно будет низкой".

По прогнозам экспертов, животные будут выходить на заселенные людьми территории.

Ученые говорят, что помочь животным можно, если ограничить квоту на охоту и сокращать вырубки лесов в пострадавших от огня регионах. Они также призывают людей объединить усилия и обратиться к властям, чтобы возродить институт лесничества.

Как сообщалось, в начале августа площадь пожаров в Сибири достигла почти трех миллионов гектаров. Только после того, как пылающая площадь леса за месяц выросла втрое - с одного миллиона гектаров, чиновники приняли решение тушить "закрытые ячейки в зоне контроля", тушения которых ранее было признано неэффективным из-за больших затрат.

Ранее Greenpeace опроверг заявление властей РФ о "переломе" в борьбе с пожарами в Сибири.