ГПУ установила, кто в ОРДО готовил детей к участию в боевых действиях

12 августа, 2019, 19:27

ГПУ сообщила о подозрении 2 лицам, которые способствовали РФ в подготовке детей к боевым действиям

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ в Facebook.

Речь идет о руководителях так называемых военно-патриотических клубов "Спартанцы" и "Амазонки", общественного военно-патриотического движения "Молодая гвардия". Их подозревают в содействии террористической организации.

К основным задачам таких "клубов" принадлежат вербовки и привлечения малолетних и несовершеннолетних лиц к участию в противоправной деятельности "ДНР" под видом военно-патриотического обучения и выступлений на различных военно-спортивных мероприятиях.

Руководители этих "организаций" вербовали детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет. Детей обучали обращению с оружием, боеприпасами и взрывоопасными веществами с обязательным ношением военной формы к участию в военных действиях и террористической деятельности против сил АТО и ООС.

Такие "обучения" направлялись на препятствование выполнению служебных обязанностей военнослужащими ВСУ и других военных формирований Украины, задействованных в проведении АТО и ООС.

Напомним, что за основу для расследования преступлений приняли публикацию "Правозащитники показали, как в ОРДО милитаризируют детей".