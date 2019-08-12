ГПУ установила, кто в ОРДО готовил детей к участию в боевых действиях
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ в Facebook.
Речь идет о руководителях так называемых военно-патриотических клубов "Спартанцы" и "Амазонки", общественного военно-патриотического движения "Молодая гвардия". Их подозревают в содействии террористической организации.
К основным задачам таких "клубов" принадлежат вербовки и привлечения малолетних и несовершеннолетних лиц к участию в противоправной деятельности "ДНР" под видом военно-патриотического обучения и выступлений на различных военно-спортивных мероприятиях.
Руководители этих "организаций" вербовали детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет. Детей обучали обращению с оружием, боеприпасами и взрывоопасными веществами с обязательным ношением военной формы к участию в военных действиях и террористической деятельности против сил АТО и ООС.
Такие "обучения" направлялись на препятствование выполнению служебных обязанностей военнослужащими ВСУ и других военных формирований Украины, задействованных в проведении АТО и ООС.
Напомним, что за основу для расследования преступлений приняли публикацию "Правозащитники показали, как в ОРДО милитаризируют детей".
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