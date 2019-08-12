Голливудская звезда Деми Мур вышла на прогулку в платье-вышиванке от украинского дизайнера
12 августа, 2019, 16:18
Актриса Деми Мур вышла на прогулку в темно-зеленом платье с изумрудной вышивкой от дизайнера Виты Кин
Фотографию она опубликовала в своем Instagram.
"Мерпл делает откровенным любой образ. Но моему платью от Vita Kin это отнюдь не вредит", - подписала фото знаменитость.
Вита Кин - украинский дизайнер и стилист одежды. Вышиванки ее бренда любят Марина Порошенко, Джамала, консультанты Vogue и музы Дольче Габана.