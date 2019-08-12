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Espreso.tvОбществоГолливудская звезда Деми Мур вышла на прогулку в платье-вышиванке от украинского дизайнера

Голливудская звезда Деми Мур вышла на прогулку в платье-вышиванке от украинского дизайнера

Актриса Деми Мур вышла на прогулку в темно-зеленом платье с изумрудной вышивкой от дизайнера Виты Кин

Фотографию она опубликовала в своем Instagram.

"Мерпл делает откровенным любой образ. Но моему платью от Vita Kin это отнюдь не вредит", - подписала фото знаменитость.

Вита Кин - украинский дизайнер и стилист одежды. Вышиванки ее бренда любят Марина Порошенко, Джамала, консультанты Vogue и музы Дольче Габана.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merple makes any look fire !! But my @vitakin from @debonnairevb is not hurting the situation !

Публикация от Demi Moore (@ moore2d)

 

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