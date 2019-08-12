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Espreso.tvОбществоГлава НБУ Смолий не задекларировал имущества на более чем 18 млн грн, - НАПК

Глава НБУ Смолий не задекларировал имущества на более чем 18 млн грн, - НАПК

НАПК выявило недостоверные сведения в декларациях главы Национального банка Украины и трех должностных лиц

Об этом сообщает пресс-служба Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Отмечается, что по результатам полных проверок деклараций обнаружили признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов.

Речь идет о декларировании недостоверных сведений в декларациях Главы Национального банка Украины Якова Смолия, заместителя Министра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолия Корзуна, бывшего первого заместителя главы Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Владимира Фалея и главы Бильмацькой районной государственной администрации Запорожской области Артема Попова.

"По результатам проверки деклараций Якова Смолия 2015, 2016 и 2017 годы было установлено, что чиновник отметил недостоверные сведения о стоимости на дату приобретения в собственность доли трех нежилых помещений, дохода, начисленного ему и жене в виде процентов, не указал сведения о наличии в жены корпоративных прав. Кроме того, не отразил информацию о ряде земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности, и средства, размещенные им и женой на банковских счетах ", - сообщили в НАПК.

Общая сумма недостоверных сведений в декларациях 2015, 2016 и 2017 годы составляет более 8,5 млн грн, 6,6 млн грн и более 3,2 млн грн соответственно.

Анатолий Корзун, подавая декларацию за 2016 год, отметил недостоверные сведения о стоимости жилого дома в г. Киеве, принадлежащего ему на праве собственности, и не задекларировал доход жены, полученный в виде наследства. Общая сумма недостоверных сведений в декларации составляет почти 450 тыс. грн.

Владимир Фалей, подавая декларацию за 2016 год, не указал сведений об имеющемся у него финансовое обязательстве перед банком. Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 год составляет более 1,8 млн гривен.

О выявленных правонарушениях Национальное агентство сообщило НАБУ, направив обоснованные выводы.

Кроме того, установлено, что Артем Попов в декларации за 2016 год отметил недостоверные сведения о стоимости приобретенного им автомобиля, а также наличия корпоративных прав у его матери. Общая сумма недостоверных сведений в декларации составляет более 1,1 млн грн. Обоснованный вывод относительно признаков уголовного преступления направлено в Национальную полицию.

 

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