//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГБР проводит обыски на таможне из-за схем с "евробляхами"

ГБР проводит обыски на таможне из-за схем с "евробляхами"

Следователи Государственного бюро расследований проводят обыски на Волынской таможни из-за схем с "евробляхами"

Об этом сообщает первый заместитель главы ГБР Ольга Варченко в Facebook .

По ее словам, следователи ГБР проводят семь санкционированных обысков на таможнях, таможенных постах и отделах таможенного оформления в Волынской области. Обыски проходят в рамках расследования схемы с занижением таможенной стоимости транспортных средств, импортируемых с поддельными документами. Кроме того, в документах указывали ложные сведения об отправителе и получателе.

При этом, по данным следствия, таможенники получали за такие "услуги" свой процент. Как следствие, деятельность конвертационной группы при содействии волынских налоговиков нанесла ущерб государству на 190 млн гривен.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 августа, 2019 понедельник

больше новостей

12 августа, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать