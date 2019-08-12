ГБР проводит обыски на таможне из-за схем с "евробляхами"

12 августа, 2019, 17:33

Следователи Государственного бюро расследований проводят обыски на Волынской таможни из-за схем с "евробляхами"

Об этом сообщает первый заместитель главы ГБР Ольга Варченко в Facebook .

По ее словам, следователи ГБР проводят семь санкционированных обысков на таможнях, таможенных постах и отделах таможенного оформления в Волынской области. Обыски проходят в рамках расследования схемы с занижением таможенной стоимости транспортных средств, импортируемых с поддельными документами. Кроме того, в документах указывали ложные сведения об отправителе и получателе.

При этом, по данным следствия, таможенники получали за такие "услуги" свой процент. Как следствие, деятельность конвертационной группы при содействии волынских налоговиков нанесла ущерб государству на 190 млн гривен.