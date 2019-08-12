Этой ночью украинцы смогут наблюдать пик звездопада Персеид

"Персеиды - динамичный, стабильный и численный метеорный поток, который достигает своего максимума ежегодно в августе. Начинается все обычно 17 июля и заканчивается 24 августа. В течение пика количество метеоров, сгорающих в атмосфере, может достигать в среднем численности от 80 до 120 в час", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2019 году пиковое значение количества метеоров в час, которое может увидеть человек на темном небе и радианте, что в идеальных условиях находится прямо над головой наблюдателя, составляет 80.

"По прогнозам Международной метеорной организации, фактический пик метеорного дождя Персеид в этом году ожидается в ночь с 12 на 13 августа. Ночи накануне и после пика также будут богаты метеорами. Но почти полная луна затмит не слишком яркие метеоры. Поэтому лучшим временем наблюдения будут утренние часы 11, 12 и 13 августа. Учтите это, если ночью пика активности будет прогнозирована плохая погода либо что-то другое может помешать вашим наблюдением ", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что метеорный дождь Персеид происходит каждый год с 17 июля по 24 августа, когда Земля проходит через орбиту кометы Свифта-Туттля.

Для наблюдения Персеид не нужны астрономические приборы, требования - выбрать наименее искусственно освещенное место с наибольшим обзором неба и выделить несколько часов на наблюдение.