Экс-юриста Обамы будут судить по обвинению во лжи о работе на правительство Украины

12 августа, 2019, 17:58

Бывший юрист Белого дома времен президентства Барака Обамы Грегори Крейг предстанет перед судом США в понедельник в качестве обвиняемого в предоставлении ложной информации должностным лицам Министерства юстиции США в отношении его сотрудничества с Полом Манафортом в пользу правительства Украины

Об этом сообщает Голос Америки .

В деле, ставшем результатом расследования вмешательства России в выборы США, проведенного спецпрокуроры Робертом Мюллером, прокуратура США выдвинула ряд обвинений в нарушении правил осуществления лоббистской деятельности. Так, американский закон требует соответствующей регистрации от лиц, осуществляющих деятельность в политических кругах США в пользу иностранного учреждения.

Центральным эпизодом дела является передача Крейгом корреспонденту издания The New York Times Дэвиду Сенгеру отчета юристов в отношении Украины пишет Politico. Отчет, подготовленный юристами Skadden Arps, касался преследования бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко со стороны правительства Януковича и представлял действия Януковича в положительном свете.

Крейг не признает своей вины. Его юристы указывают, что Крейг не являлся частью плана работы со СМИ. Прокурор все же указал на досудебных слушаниях, которые состоялись в пятницу, на благоприятный отзыв Манафорта на действия Крейга. После передачи отчета журналисту, Манафорт написал Крейгу "Люди в Киеве очень счастливы. Вы - именно тот человек".

В то же время юрист New York Times Дэвид МакКрей выступил в защиту работы журналистов, отметив, что статья, вышедшая об отчете, была скептической.

Обвинения, связанные с работой Крейга в пользу Министерства юстиции Украины в 2012 году, когда Крейг работал в юридической фирме Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Работать в пользу правительства Януковича Крейгу предложил Пол Манафорт, который получил миллионы долларов от клиентов в Украине, писало ранее издание The New York Times.