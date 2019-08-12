Экс-юриста Обамы будут судить по обвинению во лжи о работе на правительство Украины
Об этом сообщает Голос Америки .
В деле, ставшем результатом расследования вмешательства России в выборы США, проведенного спецпрокуроры Робертом Мюллером, прокуратура США выдвинула ряд обвинений в нарушении правил осуществления лоббистской деятельности. Так, американский закон требует соответствующей регистрации от лиц, осуществляющих деятельность в политических кругах США в пользу иностранного учреждения.
Центральным эпизодом дела является передача Крейгом корреспонденту издания The New York Times Дэвиду Сенгеру отчета юристов в отношении Украины пишет Politico. Отчет, подготовленный юристами Skadden Arps, касался преследования бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко со стороны правительства Януковича и представлял действия Януковича в положительном свете.
В то же время юрист New York Times Дэвид МакКрей выступил в защиту работы журналистов, отметив, что статья, вышедшая об отчете, была скептической.
Обвинения, связанные с работой Крейга в пользу Министерства юстиции Украины в 2012 году, когда Крейг работал в юридической фирме Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Работать в пользу правительства Януковича Крейгу предложил Пол Манафорт, который получил миллионы долларов от клиентов в Украине, писало ранее издание The New York Times.
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