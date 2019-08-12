Экс-голкипер "Шахтера" едва не пропустил супергол с чужой половины поля
12 августа, 2019, 14:15
Голкипер "Ингула" Богдан Шуст чуть не пропустил гол со штрафного удара с чужой половины поля в матче первой лиги
Об этом сообщает Еспресо.TV
В матче 3-го тура первой лиги против запорожского "Металлурга" голкипер "Ингула" Богдан Шуст едва не пропустил курьезный мяч с чужой половины поля.
После нарушений правил в центре поля со стороны игрока "Ингула", арбитр назначил штрафной удар. Защитник "Металлурга" Евгений Сухина неожиданно решив пробить по воротам и попал в перекладину.
33-летний Богдан Шуст выступал за донцький "Шахтер" с 2005-го по 2013-й год, однако несколько раз за это время играл в аренде - за донецкий "Металлург", луганскую "Зарю" и "Мариуполь". Также Шуст провел 4 матча в составе сборной Украины.
- 15 мая в финале Кубка Украины донецкий "Шахтер" разгромил "Ингулец" из поселка Петрово.
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