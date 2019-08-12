Дела о коррупционных действиях 38 судей направлены в суд, - НАБУ

12 августа, 2019, 22:55

По состоянию на 30 июня 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро направили в суд дела относительно 38 судей и сообщили о подозрении еще шести

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Согласно сообщению, в августе прошлого года НАБУ и САП направили в суд 4 дела в отношении судей. Три из них - по факту получения взятки.

Речь идет о судьях Окружного административного суда Киева, Хозяйственного суда Харьковской области, Броварского горрайонного суда Киевской области, Бабушкинского районного суда Днепра.

За год в одной из этих дел не вынесено решение.

Причинами такой ситуации, как отмечают в НАБУ, является отпуска, болезни, занятость коллегии судей; неявка сторон дела; рассмотрение большого количества ходатайств.

В НАБУ выразили надежду, что с началом работы в сентябре Антикоррупционного суда в каждом из этих дел будет поставлена "точка".