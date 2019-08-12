ЦИК зарегистрировала первых народных депутатов
12 августа, 2019, 17:12
В понедельник, 12 августа, ЦИК на заседании зарегистрировала 5 народных депутатов, избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.
Среди них депутаты:
- от политической партии "Слуга народа" - Устенко Олега Олеговича. - Включен в избирательный список под № 86,
- от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - Иоффе Юлия Яковлевича - № 12 и Кузьмина Рената Равелийовича - № 35,
- от политической партии "Европейская солидарность" - Князевича Руслана Петровича - № 21, Саврасова Максима Витальевича. - № 22.
Также Комиссия зарегистрировала 20 народных депутатов Украины, избранных в одномандатных избирательных округах.
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