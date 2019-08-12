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Espreso.tvОбществоЦИК зарегистрировала первых народных депутатов

ЦИК зарегистрировала первых народных депутатов

В понедельник, 12 августа, ЦИК на заседании зарегистрировала 5 народных депутатов, избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

Среди них депутаты:

  1. от политической партии "Слуга народа" - Устенко Олега Олеговича. - Включен в избирательный список под № 86,
  2. от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - Иоффе Юлия Яковлевича - № 12 и Кузьмина Рената Равелийовича - № 35,
  3. от политической партии "Европейская солидарность" - Князевича Руслана Петровича - № 21, Саврасова Максима Витальевича. - № 22.

Также Комиссия зарегистрировала 20 народных депутатов Украины, избранных в одномандатных избирательных округах.

 

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