Боевики 5 раз били по ВСУ из гранатометов, пулеметов и снайперского оружия, есть раненый, - штаб

12 августа, 2019, 19:31

С начала суток 12 августа враг обстреливал позиции подразделений ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 4 обстрела позиций ООС:

вблизи Пищевика из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

дважды неподалеку Широкино из ручных противотанковых гранатометов;

вблизи Новотроицкого из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 1 обстрел позиций ООС в районе Зайцевого из снайперского оружия.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий из состава ООС получил ранения.