Боевики 5 раз били по ВСУ из гранатометов, пулеметов и снайперского оружия, есть раненый, - штаб
12 августа, 2019, 19:31
С начала суток 12 августа враг обстреливал позиции подразделений ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 4 обстрела позиций ООС:
- вблизи Пищевика из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- дважды неподалеку Широкино из ручных противотанковых гранатометов;
- вблизи Новотроицкого из крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 1 обстрел позиций ООС в районе Зайцевого из снайперского оружия.
Отмечается, что в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий из состава ООС получил ранения.
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