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Espreso.tvОбществоБоевики 5 раз били по ВСУ из гранатометов, пулеметов и снайперского оружия, есть раненый, - штаб

Боевики 5 раз били по ВСУ из гранатометов, пулеметов и снайперского оружия, есть раненый, - штаб

С начала суток 12 августа враг обстреливал позиции подразделений ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 4 обстрела позиций ООС:

  • вблизи Пищевика из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
  • дважды неподалеку Широкино из ручных противотанковых гранатометов;
  • вблизи Новотроицкого из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 1 обстрел позиций ООС в районе Зайцевого из снайперского оружия.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий из состава ООС получил ранения.

 

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