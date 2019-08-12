Аэропорт Гонконга из-за протестов отменил все рейсы, на вылет ждут тысячи пассажиров

12 августа, 2019, 14:26

В понедельник, 12 августа, международный аэропорт Гонконга отменил все вылеты из-за акций протеста, которые продолжаются четвертый день

Как сообщает ВВС со ссылкой на заявление представителей аэропорта, протесты "серьезно нарушили деятельность" объекта.

Из-за отмены вылетов в аэропорту скопились тысячи пассажиров, они ожидают свои рейсы.

В администрации аэропорта объяснили, что отменяют все рейсы, на которые еще не началась регистрация.

Самолетам, которые находятся на пути в Гонконг, позволят приземлиться.

Пока не сообщается, когда планируют восстановить вылеты.

Ранее сообщалось, что протесты в терминале аэропорта начались 9 августа . Поэтому было принято решение ограничить вход в терминал, им могли воспользоваться только пассажиры с действующими билетами на авиарейсы.