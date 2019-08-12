//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирАэропорт Гонконга из-за протестов отменил все рейсы, на вылет ждут тысячи пассажиров

Аэропорт Гонконга из-за протестов отменил все рейсы, на вылет ждут тысячи пассажиров

В понедельник, 12 августа, международный аэропорт Гонконга отменил все вылеты из-за акций протеста, которые продолжаются четвертый день

Как сообщает ВВС со ссылкой на заявление представителей аэропорта, протесты "серьезно нарушили деятельность" объекта.

Из-за отмены вылетов в аэропорту скопились тысячи пассажиров, они ожидают свои рейсы.

В администрации аэропорта объяснили, что отменяют все рейсы, на которые еще не началась регистрация.

Самолетам, которые находятся на пути в Гонконг, позволят приземлиться.

Пока не сообщается, когда планируют восстановить вылеты.

Ранее сообщалось, что протесты в терминале аэропорта начались 9 августа . Поэтому было принято решение ограничить вход в терминал, им могли воспользоваться только пассажиры с действующими билетами на авиарейсы.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 августа, 2019 понедельник

больше новостей

12 августа, 2019 понедельник

11 августа, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать