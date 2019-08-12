$ 1,3 млрд в мировом прокате: римейк "Короля льва" стал самой кассовой анимацией в истории

12 августа, 2019, 19:58

Новый фильм Disney "Король лев" опередил по кассовым сборам предыдущего рекордсмена "Ледяное сердце" также от студии Disney

Об этом сообщает Box Office Mojo.

Фильм Джона Фавро, который является римейком популярного мультика 1994 года, собрал в мировом прокате $ 1 млрд 335 млн. Кассовые сборы предыдущего рекордсмена - картины "Холодное сердце" - составляют $ 1 млрд 277 млн.

Учитывая, как вы воспринимаете нового "Короля льва" - как фильм или мультик - работу Фавро можно считать самой кассовой анимацией в истории.

Кроме того, фильм занял 12-ю строчку в рейтинге самых коммерчески успешных фильмов. Первое место в списке досталось блокбастеру Marvel "Мстители: Финал" с доходом $ 2 млрд 790 млн.