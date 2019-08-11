Волкер назвал дату консультаций США, ФРГ и Франции по "нормандскому формату"

11 августа, 2019, 19:50

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что на следующей неделе состоятся консультации американской стороны с ФРГ и Францией по "нормандскому формату"

Об этом сообщает "Голос Америки".

Представители США, Германии и Франции в начале следующей недели планируют провести консультации по "нормандскому формату". Представитель США на переговорах Курт Волкер подтвердил, что он находится в тесных контактах с европейскими партнерами, и очередной раунд консультаций должен состояться на следующей неделе.

В эти выходные в результате боевых действий на Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранения. По оценкам ООН, по состоянию на 31 декабря 2018 года вследствие вооруженного конфликта на Донбассе погибли от 12 тыс. 800 до 13 тыс. человек.