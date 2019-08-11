Волкер назвал дату консультаций США, ФРГ и Франции по "нормандскому формату"
11 августа, 2019, 19:50
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что на следующей неделе состоятся консультации американской стороны с ФРГ и Францией по "нормандскому формату"
Об этом сообщает "Голос Америки".
Представители США, Германии и Франции в начале следующей недели планируют провести консультации по "нормандскому формату". Представитель США на переговорах Курт Волкер подтвердил, что он находится в тесных контактах с европейскими партнерами, и очередной раунд консультаций должен состояться на следующей неделе.
В эти выходные в результате боевых действий на Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранения. По оценкам ООН, по состоянию на 31 декабря 2018 года вследствие вооруженного конфликта на Донбассе погибли от 12 тыс. 800 до 13 тыс. человек.
- Напомним, 6 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц переговоров в "нормандском" формате встретиться из-за гибели на Донбассе четырех украинских военных вследствие обстрела со стороны российских наемников в нарушение условий перемирия.
- 8 августа правительство Германии подтвердило готовность к активизации переговоров в "нормандском" формате.
- 9 августа заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент заявил, что для расширения нормандского формата необходимо согласие всех участников переговоров.
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