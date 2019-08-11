В Иерусалиме, на Храмовой горе, произошли столкновения, полиция применила светошумовые гранаты
Об этом со ссылкой на The Jurasalem Post сообщает LIGA.net.
11 августа на Храмовой горе в Иерусалиме во время утреннего богослужения произошли столкновения между мусульманами и сотрудниками полиции.
По данным издания, у входа на территорию святыни возник конфликт между мусульманами и иудеями. Полиция вмешалась, применив светошумовые гранаты.
По меньшей мере 14 раненых палестинцев доставлены в больницу, четверо израильских правоохранителей также получили ранения.
Сейчас схватки прекратились, доступ к Храмовой горе возобновили.
В дни исламских праздников Храмовая гора закрыта для посетителей, которые не исповедуют ислам. Но в этом году Курбан-байрам совпал с национальным днем траура еврейского народа, поэтому несколько иудейских организаций обратились к властям с просьбой обеспечить им доступ на Храмовую гору.
أكثر من 360 مستوطنا يقتحمون باحات # المسجد_الأقصى وسط مواجهات بين المصلين وقوات الاحتلال. # عيدنا_رباط # الأقصى_في_خطر pic.twitter.com/JjQ9nITRwu- شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 11, 2019
- Напомним, в октябре 2018 года в Иерусалиме произошла стычка полиции с группой христианских священников у входа в Храм Гроба Господня.
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