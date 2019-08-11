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Espreso.tvМирВ Иерусалиме, на Храмовой горе, произошли столкновения, полиция применила светошумовые гранаты

В Иерусалиме, на Храмовой горе, произошли столкновения, полиция применила светошумовые гранаты


фото: REUTERS
На Храмовой горе в израильском городе Иерусалим произошли столкновения между мусульманами и иудеями, полиция применила светошумовые гранаты

Об этом со ссылкой на The Jurasalem Post сообщает LIGA.net.

11 августа на Храмовой горе в Иерусалиме во время утреннего богослужения произошли столкновения между мусульманами и сотрудниками полиции.

По данным издания, у входа на территорию святыни возник конфликт между мусульманами и иудеями. Полиция вмешалась, применив светошумовые гранаты.

По меньшей мере 14 раненых палестинцев доставлены в больницу, четверо израильских правоохранителей также получили ранения.

Сейчас схватки прекратились, доступ к Храмовой горе возобновили.

В дни исламских праздников Храмовая гора закрыта для посетителей, которые не исповедуют ислам. Но в этом году Курбан-байрам совпал с национальным днем траура еврейского народа, поэтому несколько иудейских организаций обратились к властям с просьбой обеспечить им доступ на Храмовую гору.

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