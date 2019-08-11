В Йемене повстанцы захватили президентский дворец

11 августа, 2019, 07:47

Силы Южного переходного совета (ППР) Йемена захватили президентский дворец Маашик в городе Аден

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ . См телеканал Al Jazeera.

Размещены во дворце саудовские силы отступили из резиденции главы государства на военную базу международной коалиции в районе аль-барриков к западу от Адена.

Сам президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади находится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

При этом участники боевых действий в Адене являются номинальными союзниками возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, которая борется с хусит на севере и западе Йемена с марта 2015 года, но у них есть собственные планы на будущее страны.

Официальный представитель ППР Низар аль-Хайсам сообщил телеканалу Al Hadath, что южане "не выступают против законности и привержены диалогу со всеми политическими фракциями, кроме исламистов из партии Аль-Ислах, которые, по его словам," негативно влияют "на президента республики Абд Раббо Мансура Хади.

"Мы не собираемся начинать сейчас битву за отделение Адена и Южного Йемена от остальной части страны", - подчеркнул аль-Хайсам.

Он пообещал, что отряды ППР останутся в составе правительственных сил, которые ведут войну с повстанцами-хусит.

Справка

Начиная с 2014 года, в Йемене продолжается гражданская война. Одна из воюющих сторон - хусит с шиитского движения Ансар Аллах, другая - войска изгнанного хусит суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

ППР выступает за независимость и не поддерживает ни одну из сторон.