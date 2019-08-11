В платьях, на каблуках, с цветами и на "железных конях". В Запорожье прошел пятый велопарад девушек
Участницы ежегодной акции убеждены: ездить на велосипеде можно не только в спортивной одежде, но и в платьях, и даже на каблуках, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на 061.ua
"Стиль CycleChic - переводится с английского как "велосипедный шик . Этот стиль уличной моды возник в Европе. СycleChic делает акцент на "нормальной" велосипедной езде - люди в повседневной одежде на обычных велосипедах. Велосипед - это эффективный и практичный способ передвижения", - говорит волонтер, представитель общественной организации "Совместно HUB" Кристина Панковецкая.
По словам организаторов, девушки проехали маршрут протяженностью 6 км. Их сопровождали медики, полицейские, друзья и знакомые-велосипедисты.
К акции присоединилась и начальник Управления патрульной полиции в Запорожской области Светлана Михайловская.
"Сегодня я не на работе. Сегодня я одна из участниц. Узнала о том, что будет проходить Велопарад девушек и захотела поддержать", - отметила Михайловская.
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