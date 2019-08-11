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Espreso.tvОбществоВ ОРДЛО не слишком спешат брать российские паспорта, - Тука

В ОРДЛО не слишком спешат брать российские паспорта, - Тука

Большинство населения оккупированных территорий Донбасса пренебрегает упрощенной процедурой получения российских паспортов

Об этом эфире одного из телевизионных каналов рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает Еспресо.TV .

"По информации, которую мы получаем от спецслужб, ожидаемого ажиотажа от упрощенной процедуры выдачи паспортов РФ не произошло", - отметил политик.

"Россияне откровенно растеряны по этому поводу. Пасичник (главарь луганских боевиков - ред.) даже проводил совещание среди так называемой" народной милиции ", давал им нагоняй и ставил план по паспортизации, которой пренебрегают даже члены незаконных вооруженных формирований", - добавил Тука.

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