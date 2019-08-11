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Espreso.tvОбществоВ Минобразования обнародовали зарплаты "самых денежных" в Украине рабочих специальностей

В Минобразования обнародовали зарплаты "самых денежных" в Украине рабочих специальностей

Средняя зарплата специалиста по профтехобразовании сейчас составляет не менее 7 тыс. гривен в месяц, а для некоторых профессий - от 15 до 20 тыс грн.

Об этом заявила руководитель директората профессионального образования МОН Ирина Шумик, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Она также отметила, что уже несколько лет подряд традиционно хорошо оплачиваемыми профессиями являются те, которые касаются аграрного и строительного секторов, а также сферы обслуживания. Одновременно является дефицитные профессии или профессии с особыми условиями труда. Они также имеют высокий уровень оплаты на рынке труда.

В десятку рабочих профессий с высоким заработком относятся:

  • вышкомонтажник - средний уровень зарплаты 20 тыс. гривен;
  • машинист трубовигинальной установки передвижной - 19 тыс. гривен;
  • забойщик на отбойных молотках - 17 тыс. 250 гривен;
  • крановый электрик - 15 тыс. гривен;
  • облицовщик-мраморщик - 15 тыс. гривен;
  • шоколадник - 15 тыс. гривен;
  • обвалювач морепродуктов - 10 тыс. гривен;
  • главный кассир - 10 тыс. гривен;
  • бисквитник - 9 тыс. 387 гривен;
  • водитель троллейбуса - 9 тыс. 973 гривен.

"Когда мы говорим о перспективах заработка для выпускников, то надо учесть сложность профессии, особенности работы и востребованность на рынке труда. Но опять же, речь идет об усредненных, официальные показатели от работодателей, обратившихся в Государственную службу занятости. В частном секторе, где уровень зарплаты может быть гибким, хороший работник может зарабатывать больше специалиста с высшим образованием ", - пояснила Шумик.

Данные относительно среднего заработка по разным классификациям профессий взято из аналитических исследований Государственной службы занятости по состоянию на июль 2019 года.

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