В Минобразования обнародовали зарплаты "самых денежных" в Украине рабочих специальностей
Об этом заявила руководитель директората профессионального образования МОН Ирина Шумик, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Минобразования.
Она также отметила, что уже несколько лет подряд традиционно хорошо оплачиваемыми профессиями являются те, которые касаются аграрного и строительного секторов, а также сферы обслуживания. Одновременно является дефицитные профессии или профессии с особыми условиями труда. Они также имеют высокий уровень оплаты на рынке труда.
В десятку рабочих профессий с высоким заработком относятся:
- вышкомонтажник - средний уровень зарплаты 20 тыс. гривен;
- машинист трубовигинальной установки передвижной - 19 тыс. гривен;
- забойщик на отбойных молотках - 17 тыс. 250 гривен;
- крановый электрик - 15 тыс. гривен;
- облицовщик-мраморщик - 15 тыс. гривен;
- шоколадник - 15 тыс. гривен;
- обвалювач морепродуктов - 10 тыс. гривен;
- главный кассир - 10 тыс. гривен;
- бисквитник - 9 тыс. 387 гривен;
- водитель троллейбуса - 9 тыс. 973 гривен.
"Когда мы говорим о перспективах заработка для выпускников, то надо учесть сложность профессии, особенности работы и востребованность на рынке труда. Но опять же, речь идет об усредненных, официальные показатели от работодателей, обратившихся в Государственную службу занятости. В частном секторе, где уровень зарплаты может быть гибким, хороший работник может зарабатывать больше специалиста с высшим образованием ", - пояснила Шумик.
Данные относительно среднего заработка по разным классификациям профессий взято из аналитических исследований Государственной службы занятости по состоянию на июль 2019 года.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-