В Херсоне обыскали судно, занимающееся поставкой топлива в аннексированный Крым
11 августа, 2019, 08:28
Украинская прокуратура Автономной Республики Крым в субботу, 10 августа 2019 года, провела обыск на судне "Мария", которое во второй раз подозревается в поставках топлива для подразделений Черноморского флота РФ
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу прокуратуру АРК.
Следственные действия происходили с разрешения Херсонского городского суда.
- В июня 2015 года это же судно, но под названием "Вилга", уже занималось контрабандой нефтепродуктов для флота оккупантов.
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