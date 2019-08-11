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Espreso.tvОбществоВ Херсоне обыскали судно, занимающееся поставкой топлива в аннексированный Крым

В Херсоне обыскали судно, занимающееся поставкой топлива в аннексированный Крым

Украинская прокуратура Автономной Республики Крым в субботу, 10 августа 2019 года, провела обыск на судне "Мария", которое во второй раз подозревается в поставках топлива для подразделений Черноморского флота РФ

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу прокуратуру АРК.

Следственные действия происходили с разрешения Херсонского городского суда.

  • В июня 2015 года это же судно, но под названием "Вилга", уже занималось контрабандой нефтепродуктов для флота оккупантов.

 

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