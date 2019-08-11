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Espreso.tvМирВ Германии хотят запретить пластиковые пакеты

В Германии хотят запретить пластиковые пакеты


фото: DW
В Германии разрабатывают законодательную базу для запрета пластиковых пакетов

Об этом заявила министр окружающей среды и ядерной безопасности Германии Свенья Шульце, сообщает DW .

"Мое министерство сейчас работает над законодательным регулированием запрета пластиковых пакетов", - сказала Шульце.

Министр отметила успешности добровольного соглашения с предприятиями от 2016 года об уменьшении использования пластиковых пакетов.

"Теперь мы можем закрепить этот успех запретом", - отметила Шульце.

Согласно условиям добровольного соглашения, немецкие супермаркеты взимают с клиентов дополнительные средства за пластиковые пакеты. Теперь немецкие власти планирует добиться еще одной сделки, предусматривающей сокращение использования пластиковых упаковок, в частности для фруктов и овощей.

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