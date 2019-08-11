В Германии хотят запретить пластиковые пакеты
Об этом заявила министр окружающей среды и ядерной безопасности Германии Свенья Шульце, сообщает DW .
"Мое министерство сейчас работает над законодательным регулированием запрета пластиковых пакетов", - сказала Шульце.
Министр отметила успешности добровольного соглашения с предприятиями от 2016 года об уменьшении использования пластиковых пакетов.
"Теперь мы можем закрепить этот успех запретом", - отметила Шульце.
Согласно условиям добровольного соглашения, немецкие супермаркеты взимают с клиентов дополнительные средства за пластиковые пакеты. Теперь немецкие власти планирует добиться еще одной сделки, предусматривающей сокращение использования пластиковых упаковок, в частности для фруктов и овощей.
- В январе стало известно, что в Украине с 2021 года могут запретить пластиковые пакеты .
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