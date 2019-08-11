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Espreso.tvОбществоВ ДТП на Полтавщине разбилась насмерть известна харьковская балерина

В ДТП на Полтавщине разбилась насмерть известна харьковская балерина

В Великобагачанском районе Полтавской области ночью 10 августа 2019 года произошло смертельное ДТП

На 277 км автодороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский между селами Белоцерковское и Коноплянка, 26-летний водитель автобуса "Сетра 317" столкнулся с микроавтобусом "Фольксваген LT 35", рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на харьковский портал Главное.ua .

В результате аварии 44-летний пассажир микроавтобуса погиб на месте происшествия, 31-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончалась в больнице.

Погибшей оказалась харьковчанка Светлана Исакова - ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н. В. Лысенко (ХНАТОБ). Об этом написал на своей странице в Facebook генеральный директор ХНАТОБ Олег Орищенко.

"Возвращаясь с мужем из отпуска по Италии, на маршрутке из Борисполя в Харьков, в автокатострофе, после множественных травм в больнице Полтавы, умерла ведущая солистка балета Светлана Исакова. Ее жизнь оборвалась на 31 году жизни. Мы выражаем соболезнования родным и близким ! О дате и месте прощания со Светланой будет известно в понедельник. Скорбим! ", - написал Орищенко.

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