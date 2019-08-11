В Днепре грузовик столкнулся со "скорой", есть пострадавшие
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, передает Еспресо.TV .
"Авария произошла 10 августа около 18:50 на регулируемом перекрестке ул. Байкальской и ул. Академика Образцова г. Днепр. Предварительно установлено, что 28-летний водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz, который двигался на зеленый свет светофора, допустил столкновение с автомобилем скорой помощи, водитель которого пересекал перекресток на красный свет с включенными маячками и звуковой сигнализацией ", - говорится в сообщении.
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В результате ДТП пострадали пять пассажиров скорой помощи - четыре женщины и мужчина. Их доставили в городскую больницу.
По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Следователи Нацполиции выясняют все обстоятельства и причины ДТП.
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