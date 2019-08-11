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Espreso.tvОбществоВ Днепре грузовик столкнулся со "скорой", есть пострадавшие

В Днепре грузовик столкнулся со "скорой", есть пострадавшие

В городе Днепр на регулируемом перекрестке произошло ДТП с участием грузовика и "скорой". В результате ДТП травмы получили пятеро пассажиров "скорой"

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, передает Еспресо.TV .

"Авария произошла 10 августа около 18:50 на регулируемом перекрестке ул. Байкальской и ул. Академика Образцова г. Днепр. Предварительно установлено, что 28-летний водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz, который двигался на зеленый свет светофора, допустил столкновение с автомобилем скорой помощи, водитель которого пересекал перекресток на красный свет с включенными маячками и звуковой сигнализацией ", - говорится в сообщении.

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В результате ДТП пострадали пять пассажиров скорой помощи - четыре женщины и мужчина. Их доставили в городскую больницу.

По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Следователи Нацполиции выясняют все обстоятельства и причины ДТП.

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