УПЛ: как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 3-го тура
11 августа, 2019, 22:46
После 3-го тура чемпионата Украины по футболу единоличное лидерство в турнирной таблице захватил "Шахтер"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Шахтер" после трех туров остается единственной командой, которая идет в чемпионате Украины без потерь. 10 августа дончане в центральном матче 3-го тура победили в гостях "Динамо" - 2:1 и набрали 9 очков.
Киевляне с 6-ю пунктами опустились на третью позицию. Столько же баллов имеют "Десна" и "Колос".
На второе место вышла "Заря", которая в 3-м туре победила "Колос" 3: 1 и 7 очков.
- 11 августа в 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" в гостях нанесла первое поражение в сезоне дебютанту премьер-лиги - "Колоса" из села Ковалевка.
- 10 августа "Шахтер" в Киеве переиграл "Динамо" со счетом 2:1.
- Футболисты "Динамо" и "Шахтера" устроили потасовку после игры 3-го тура чемпионата Украины в Киеве.
- В еще одном матче 10 августа "Ворскла" в Полтаве на последних секундах игры вырвала победу у "Львова".
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