УПЛ: как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 3-го тура

11 августа, 2019, 22:46

После 3-го тура чемпионата Украины по футболу единоличное лидерство в турнирной таблице захватил "Шахтер"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Шахтер" после трех туров остается единственной командой, которая идет в чемпионате Украины без потерь. 10 августа дончане в центральном матче 3-го тура победили в гостях "Динамо" - 2:1 и набрали 9 очков.

Киевляне с 6-ю пунктами опустились на третью позицию. Столько же баллов имеют "Десна" и "Колос".

На второе место вышла "Заря", которая в 3-м туре победила "Колос" 3: 1 и 7 очков.