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Espreso.tvМирУкраинец стал лучшим выпускником Королевской академии сухопутных войск

Украинец стал лучшим выпускником Королевской академии сухопутных войск


фото: facebook
Украинец Артем Бараненко признан лучшим выпускником Королевской академии сухопутных войск Великобритании

Об этом сообщает посольство Великобритании в Украине в facebook.

Артем Бараненко получил особую награду - меч лучшего зарубежного выпускника Королевской академии сухопутных войск Великобритании в Сандгерсти.

Ежегодно отличие присуждается курсанту, который продемонстрировал самые высокие результаты в учебе и во время экзаменов. В этом году в академии обучались 33 офицера, представлявшие вооруженные силы 22-х стран мира - от Афганистана, Албании, Азербайджана до Украины и США.

Артем Бараненко - кадет Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и один из 15 украинцев, которые учились в Сандгерсти. Он стал первым украинцем, который удостоился этой высокой награды заведения.

 

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