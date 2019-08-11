Украинец стал лучшим выпускником Королевской академии сухопутных войск
Об этом сообщает посольство Великобритании в Украине в facebook.
Артем Бараненко получил особую награду - меч лучшего зарубежного выпускника Королевской академии сухопутных войск Великобритании в Сандгерсти.
Ежегодно отличие присуждается курсанту, который продемонстрировал самые высокие результаты в учебе и во время экзаменов. В этом году в академии обучались 33 офицера, представлявшие вооруженные силы 22-х стран мира - от Афганистана, Албании, Азербайджана до Украины и США.
Артем Бараненко - кадет Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и один из 15 украинцев, которые учились в Сандгерсти. Он стал первым украинцем, который удостоился этой высокой награды заведения.
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