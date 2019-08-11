Супрун заявила, что от ее имени мошенники рекламируют лекарства от гипертонии

11 августа, 2019, 11:31

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун опровергла фейк, который распространяется сетью, относительно рекламы "чудо-препарата" для лечения гипертонии, якобы разработанного украинскими учеными

Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает Еспрессо.TV .

"Госпожа Ульяна! Сегодня прочитала статью о льготах для лечения гипертонии со ссылкой на закон от 30.07.2019 - препарат ***. Заполнила анкету, мне позвонили. Оказалось, что это мошенники, и с вами это никак не связано. Разберитесь, пусть не используют ваше имя! ".

Мы получили немало таких сообщений о том, что люди купили или были готовы купить эти лекарства, увидев рекламу "чудо-препарата", якобы разработанного украинскими учеными. Это новый фейк, который распространяется сетью ", - говорится в заметке.

Как уверяет Супрун, "ни я лично, ни Министерство здравоохранения никогда не рекламировали но не будем рекламировать никакие лекарства".

Автор подчеркивает, что государство не устанавливает цены на лекарства законодательно - они формируются с учетом многих факторов. В Украине работает свободный рынок. МОЗ Украины влияет на формирование цен с помощью, например, программы "Доступные лекарства" - там действительно можно участвовать в программе, если цены выше определенного установленного предела. Но участие в программе для производителей лекарств добровольное. Больше о том, как регулируются цены на лекарства, а также о том, что делает МОЗ Украины, чтобы украинцы не тратили сумасшедшие деньги на них, здесь .

Кроме того, отметила Супрун, в Украине не существует никаких законных онлайн-аптек. Также нельзя законно заказать лекарства по телефону и получить их по почте.

По ее словам, сайт, на котором предлагают купить эти лекарства, имеет логотип МЗ Украины, но при этом это одностраничный сайт, рубрики которого не работают - они все фейковые. Сайт русскоязычный - это также должно заставить сомневаться, ведь все сайты государственных учреждений - только украиноязычные.

"В Украине можно продавать только те лекарства, которые прошли специальную проверку и имеют государственную регистрацию. Этот препарат, конечно, регистрации, нет. Проверить наличие регистрационного удостоверения можно здесь ", - отмечается в заметке.

Супрун обратилась к людям, которые уверенно чувствуют себя в сети: "Прошу помочь своим родителям, бабушкам и дедушкам - вы можете объяснить им, почему не стоит доверять такой рекламе и где действительно можно получить лекарства бесплатно. К сожалению, людей старшего возраста, которые только недавно начали пользоваться компьютерами, смартфонами и заходить в сеть, гораздо легче обмануть ".

При этом и.о. министра дала краткую инструкцию:

Советоваться по лекарствам со своим семейным врачом.

Пациенты с астмой, сердечно-сосудистым заболеваниями и сахарным диабетом могут получить препараты бесплатно или с небольшой доплатой в рамках программы "Доступные лекарства". Какие лекарства входят в программу .

Проверить препараты, которые закупаются за средства налогоплательщиков, и которые пациенты могут получить в больнице, можно здесь .

Она также призвала пациентов не покупать лекарства онлайн и не заказывать по почте. "За лекарствами - только в аптеку. Проверить, имеет лицензию аптека, можно здесь .

"Если видите рекламу" лекарства, рекомендованные Минздравом Украины "- это фейк. Это - мошенническая реклама. На нее необходимо пожаловаться - за многочисленные жалобы ее могут удалить, а рекламодателя заблокировать. Можете присылать нам на страницу ссылки или скрины такой рекламы - будем вместе принимать меры ", - обратилась Супрун.

Она также предупредила, что в случае выявления возможного фальсификата или некачественного лекарственного средства, необходимо сообщить в Государственную службу Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.

Выявить серии лекарств, запрещенные для продажи, поможет приложение "Лекарства контроль" .

"Будьте внимательны и проверяйте информацию. Помните, что лучший советчик по здоровью - ваш семейный врач", - отметила ив. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.