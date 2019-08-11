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Espreso.tvОбществоСенцов поддержал протестующих в России

Сенцов поддержал протестующих в России

Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно заключенный в России, в своем письме к российской правозащитнице Татьяне Щур высказался в поддержку акций протеста в РФ, рассказал о нехватке информации, а также о том, как волнуется за своих близких

Об этом Щур рассказала агентства Укринформ , передает Еспрессо.TV .

"В своем последнем письме нам, которое мы получили в конце недели, Сенцов написал, что ему сейчас остро не хватает информации. По ТВ - о протестах очень мало, в основном -" танковый биатлон ". Он пишет в поддержку московских протестующих (спасибо Юлии Самойловой, сделала прекрасный коллаж на эту тему). Еще - благодарит тех, кто его поддерживает. Также Олег беспокоится о том, чтобы не забывали о других политзаключенных. волнуется о родных, о дочери, которая идет в школу в Киеве. Ей трудно . Поддерживает ее и рад, что вокруг нее - его друзья ", - пересказывает Щур содержание письма Сенцова.

При этом, по словам правозащитницы, политзаключенный "реагирует на сообщения с юмором, понимает, насколько все искаженно представляется (в российских медиа - ред.)".

"Но надеется. Все же надеется ... Письма сейчас идут быстро. Ему много пишут из России и Украины", - добавляет Щур.

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