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Espreso.tvМир"Путин - ты абсолютно старый и глупый!", - на росТБ попало включение из-под Администрации президента РФ

"Путин - ты абсолютно старый и глупый!", - на росТБ попало включение из-под Администрации президента РФ

Одна из участниц уличной акции протеста, которая 10 августа 2019 года уже третью субботу подряд имела место в Москве, обратилась к постоянному российскому правителю Владимиру Путину и перечислила, какие лично обвинения у нее есть к нему

Включение с достаточно жестким выступлением девушки имело место вблизи окруженного силовиками парка рядом со зданием Администрации президента России произошло в прямом эфире телевизионного канала Настоящее время, который говорит из Праги (Чехия), передает Еспресо.TV .

Вот прямая речь участницы вчерашнего протеста

"Администрация президента, ты нас вообще не устраиваешь ни капли. Мы не довольны твоей работой.

Президент- ты абсолютно старый и глупый.

Я тебя презираю.

Ты - очень криминальный человек.

Ты сформировал криминальную систему в России. Я с нею не согласна, я хочу другого правительства, абсолютно другого. Я хочу выбирать, я хочу этот выбор иметь, я его не имею.

Вы - узурпаторы! Я против Вас, и я не боюсь абсолютно.

Ты, Путин, вор!"

 

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