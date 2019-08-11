"Путин - ты абсолютно старый и глупый!", - на росТБ попало включение из-под Администрации президента РФ
Включение с достаточно жестким выступлением девушки имело место вблизи окруженного силовиками парка рядом со зданием Администрации президента России произошло в прямом эфире телевизионного канала Настоящее время, который говорит из Праги (Чехия), передает Еспресо.TV .
Вот прямая речь участницы вчерашнего протеста
"Администрация президента, ты нас вообще не устраиваешь ни капли. Мы не довольны твоей работой.
Президент- ты абсолютно старый и глупый.
Я тебя презираю.
Ты - очень криминальный человек.
Ты сформировал криминальную систему в России. Я с нею не согласна, я хочу другого правительства, абсолютно другого. Я хочу выбирать, я хочу этот выбор иметь, я его не имею.
Вы - узурпаторы! Я против Вас, и я не боюсь абсолютно.
Ты, Путин, вор!"
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