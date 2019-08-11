Названы ТОП-100 предприятий, которые больше всего загрязняют воду в Украине
Этот перечень сформирован на основании данных государственного учета водопользования по результатам представленной субъектами хозяйствования отчетности об использовании воды в 2018 году, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В перечень загрязнителей вошли предприятия, которые сбрасывают в природные водные объекты обратные (сточные) воды без очистки или после очистных сооружений и качество которых не соответствует установленным в разрешениях на специальное водопользование предельно допустимых сбросов.
Данные по сбросу загрязненных сточных вод передаются для соответствующего реагирования Госэкоинспекции и Минприроды тому подобное.
Возглавили анти-рейтинг загрязнителей ЧАО "АК" Киевводоканал ", ЧАО" Меткомбiнат "Азовсталь", ОАО "Днепровский меткомбинат" (город Каменское), ОАО "Запорожсталь", КП "Днепрводоканал", ООО ПКФ "Найс" (город Днепр) , ДМКП "Львовводоканал", МКП "Николаевводоканал", Филиал ПРУВОКС ПАО "ДТЭК Павлоградуголь", КП "Черниговводоканал".
Общее количество предприятий, сбрасывающих загрязнении сточных вод - 539, общий объем сброса загрязненных сточных (сточных) вод - 952 млн. куб. м (из них 918 600 000. куб. м. сбрасывают предприятия, вошедшие в рейтинг).
Почти две трети предприятий, вошедших в анти-рейтинге "ТОП-100" расположены на территории 5 областей: Днепропетровска - 24; Донецкая - 19; Львовская - 7, Харьковская - 7, Луганская - 6.
Больше всего предприятий-загрязнителей относятся к коммунальной отрасли - 74, промышленности - 18 (из них крупнейшие это предприятия черной металлургии - 6).
С полной версией перечня можно ознакомиться по этой ссылке .
- Напомним, из-за застройки на месте водозаборов Деснянской водопроводной станции две трети Киева может остаться без воды.
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