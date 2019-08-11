//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНазваны ТОП-100 предприятий, которые больше всего загрязняют воду в Украине

Названы ТОП-100 предприятий, которые больше всего загрязняют воду в Украине


фото: zh.oblast.online
Государственное агентство водных ресурсов Украины обнародовало "ТОП-100" крупнейших предприятий-загрязнителей за 2018 год

Этот перечень сформирован на основании данных государственного учета водопользования по результатам представленной субъектами хозяйствования отчетности об использовании воды в 2018 году, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В перечень загрязнителей вошли предприятия, которые сбрасывают в природные водные объекты обратные (сточные) воды без очистки или после очистных сооружений и качество которых не соответствует установленным в разрешениях на специальное водопользование предельно допустимых сбросов.

Данные по сбросу загрязненных сточных вод передаются для соответствующего реагирования Госэкоинспекции и Минприроды тому подобное.

Возглавили анти-рейтинг загрязнителей ЧАО "АК" Киевводоканал ", ЧАО" Меткомбiнат "Азовсталь", ОАО "Днепровский меткомбинат" (город Каменское), ОАО "Запорожсталь", КП "Днепрводоканал", ООО ПКФ "Найс" (город Днепр) , ДМКП "Львовводоканал", МКП "Николаевводоканал", Филиал ПРУВОКС ПАО "ДТЭК Павлоградуголь", КП "Черниговводоканал".

Общее количество предприятий, сбрасывающих загрязнении сточных вод - 539, общий объем сброса загрязненных сточных (сточных) вод - 952 млн. куб. м (из них 918 600 000. куб. м. сбрасывают предприятия, вошедшие в рейтинг).

Почти две трети предприятий, вошедших в анти-рейтинге "ТОП-100" расположены на территории 5 областей: Днепропетровска - 24; Донецкая - 19; Львовская - 7, Харьковская - 7, Луганская - 6.

Больше всего предприятий-загрязнителей относятся к коммунальной отрасли - 74, промышленности - 18 (из них крупнейшие это предприятия черной металлургии - 6).

С полной версией перечня можно ознакомиться по этой ссылке .

  • Напомним, из-за застройки на месте водозаборов Деснянской водопроводной станции две трети Киева может остаться без воды.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 августа, 2019 воскресенье

10 августа, 2019 суббота

больше новостей

11 августа, 2019 воскресенье

10 августа, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать