Названы ТОП-100 предприятий, которые больше всего загрязняют воду в Украине

11 августа, 2019, 12:18

Государственное агентство водных ресурсов Украины обнародовало "ТОП-100" крупнейших предприятий-загрязнителей за 2018 год

Этот перечень сформирован на основании данных государственного учета водопользования по результатам представленной субъектами хозяйствования отчетности об использовании воды в 2018 году, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В перечень загрязнителей вошли предприятия, которые сбрасывают в природные водные объекты обратные (сточные) воды без очистки или после очистных сооружений и качество которых не соответствует установленным в разрешениях на специальное водопользование предельно допустимых сбросов.

Данные по сбросу загрязненных сточных вод передаются для соответствующего реагирования Госэкоинспекции и Минприроды тому подобное.

Возглавили анти-рейтинг загрязнителей ЧАО "АК" Киевводоканал ", ЧАО" Меткомбiнат "Азовсталь", ОАО "Днепровский меткомбинат" (город Каменское), ОАО "Запорожсталь", КП "Днепрводоканал", ООО ПКФ "Найс" (город Днепр) , ДМКП "Львовводоканал", МКП "Николаевводоканал", Филиал ПРУВОКС ПАО "ДТЭК Павлоградуголь", КП "Черниговводоканал".

Общее количество предприятий, сбрасывающих загрязнении сточных вод - 539, общий объем сброса загрязненных сточных (сточных) вод - 952 млн. куб. м (из них 918 600 000. куб. м. сбрасывают предприятия, вошедшие в рейтинг).

Почти две трети предприятий, вошедших в анти-рейтинге "ТОП-100" расположены на территории 5 областей: Днепропетровска - 24; Донецкая - 19; Львовская - 7, Харьковская - 7, Луганская - 6.

Больше всего предприятий-загрязнителей относятся к коммунальной отрасли - 74, промышленности - 18 (из них крупнейшие это предприятия черной металлургии - 6).

С полной версией перечня можно ознакомиться по этой ссылке .