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Espreso.tvОбществоНацполиция взяла под стражу подозреваемого в 6 изнасилованиях в гидропарке Ровно

Нацполиция взяла под стражу подозреваемого в 6 изнасилованиях в гидропарке Ровно

гидропарк в Ровно
фото: lookmytrips.com
В субботу, 10 августа 2019 года, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога для жителя города Ровно, подозреваемого в совершении серии изнасилований

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сообщение об изнасиловании на территории Гидропарке и одном из жилых комплексов в Киеве в полицию начали поступать с 2013 года. Полицейские установили личность злоумышленника, сейчас он находится в следственном изоляторе.

Им оказался 30-летний житель Ровно, ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

Жертвами преступлений стали женщины молодого возраста, двум из которых на момент совершения преступления исполнилось 18 лет.

Насильственные действия злоумышленник преимущественно совершал на территории гидропарка и в зимний период времени.

"На основании собранной доказательной базы, в частности, по результатам многочисленных следственных действий и необходимых экспертиз, мужчине сообщили о подозрении в совершении шести изнасилований по части 2 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Полицейские проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений", - рассказал заместитель начальника ГУНП в Ровенской области - начальник следственного управления Александр Панасюк.

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