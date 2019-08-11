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Espreso.tvКриминалНа Полтавщине поймали водителя с содержанием алкоголя в крови в 16 раз выше нормы

На Полтавщине поймали водителя с содержанием алкоголя в крови в 16 раз выше нормы


фото: facebook
В Полтавской области полиция обнаружила водителя, содержание алкоголя в крови которого в 16 раз превышало норму

Об этом сообщает МВД Украины в facebook.

Во время незначительного ДТП один из участников инцидента заметил явные признаки алкогольного опьянения у другого водителя и сообщил в полицию.

Когда на место происшествия прибыли патрульные, результат поразил всех присутствующих. Содержание алкоголя в крови мужчины составил 3,17 промилле, что почти в 16 раз превышает допустимую норму.

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