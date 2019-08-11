На Полтавщине поймали водителя с содержанием алкоголя в крови в 16 раз выше нормы
11 августа, 2019, 18:13
В Полтавской области полиция обнаружила водителя, содержание алкоголя в крови которого в 16 раз превышало норму
Об этом сообщает МВД Украины в facebook.
Во время незначительного ДТП один из участников инцидента заметил явные признаки алкогольного опьянения у другого водителя и сообщил в полицию.
Когда на место происшествия прибыли патрульные, результат поразил всех присутствующих. Содержание алкоголя в крови мужчины составил 3,17 промилле, что почти в 16 раз превышает допустимую норму.
- В Великобагачанском районе Полтавской области ночью 10 августа 2019 года произошло смертельное ДТП, в котором погибла известная балерина Светлана Исакова.
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